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SERBEST BIRAKILAN MÜDÜR İÇİN FLAŞ GELİŞME

Serbest bırakılan müdür için flaş gelişme

Savcılık, ''Uyuşturucu ticareti yapmak''la suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" la suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılık, atılı suçun niteliği, uyuşturucu ticareti yapmak suçunun katolog suçlardan olması, tutukluluğunu gerektirir kuvvetli kanıtların olması gerekçeleriyle şüpheli Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti ve Ö.C.'nin tutuklanmasını yeniden talep etti. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını karara bağlayacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. dün Bakırköy Adalet Sarayı'nda getirildi. Soruşturma savcısına dün ifade veren şüpheli Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi 2.Sulh Ceza Hakimliği' de yurtdışına çıkış yasağı koyarak Ö.C.'yi serbest bırakmıştı.

DHA
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