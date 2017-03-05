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SERDAR ORTAÇ'A PİYANGO VURDU !

Serdar Ortaç'a piyango vurdu !

Serdar Ortaç eşiyle oynadığı reklamdan para yerine ABD'de 2 villa alacak...

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Serdar Ortaç’ın başına Amerika'da talih kuşu kondu. Ortaç reklamdan 2 villa kazanacak.

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe son 1 yıldır Amerika-Miami’den ev istiyordu. Serdar Ortaç ise “Chloe’nin istediği ev biraz pahalı geldi. O kadar nakit param yok. Artık daha çok konser veririm, biraz da kredi çekerim” demişti. Serdar Ortaç’ın başına 3 hafta önce talih kuşu kondu.

Merkezi İstanbul’da bulunan, Amerika- Orlando’da inşaat işine giren bir Türk firması pop yıldızına şöyle bir teklifte bulundu: “Eşinizle birlikte Reklam filmimizde oynayın. Size para yerine göl manzaralı 2 adet villa verelim.”

GÖL MANZARALI SİTEDE 1300 VİLLA VAR

Ortaç toplam 600 bin dolar (2 milyon 220 bin TL) değerindeki 2 villayı reklam filmi karşılığında kabul etti. 3 oda, bir salon, mutfak, banyo ve bahçeden oluşan ‘Göl Evleri’ diye tanıtılacak olan bin 300 villalık site Türkiye’de satışa sunulacak.

Reklam görüşmeleri için eşi Chloe ile Amerika’da bulunan Serdar Ortaç projenin tanıtım davetinde de bir konser verecek.

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