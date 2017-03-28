Serdar Ortaç’tan olaylı geceyle ilgili açıklama

Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde bulunan özel bir eğlence merkezinde verdiği konseri bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın fenalaşmış ve gecenin sonunda sahneden indirilmişti. Yaşanan tüm bu gerginliklere rağmen sahneye çıkan Serdar Ortaç, konsere gelenleri eğlendirdi. Son şarkısını söylediği sırada fenalaşan Serdar Ortaç baygınlık geçirdi. Bu sırada koruma ve görevlilerin yardımıyla sahneden indirilen Ortaç, konser alanından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. MS hastası olan Serdar Ortaç’ın bu rahatsızlığından dolayı fenalaştığı tahmin edilse de bir açıklama yapılmamıştı.

SERDAR ORTAÇ’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Duymayan Kalmasın programında yeniden gündeme getirilen olaydan sonra Serdar Ortaç’ın iyi olduğunu söylediği bir ses kaydı yayına verildi. Bu kayıtta Ortaç; ‘Yok yok fenalaşmadım, iyiyim bir sorun yok. Asansörden inerken ayağım takıldı ve düşmeyeyim diye arkadan koruma kolumdan tuttu’