Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’

Serdar Ortaç eşi Chloe ve Sinan Akçıl’ı stüdyoda videoya aldı. Ardından çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Videoda Ortaç’ın şaka yollu “Karım bana bile düet yapmadı. Sinan Akçıl’a yapıyor ya hu! Olacak iş değil!” dediği bunun üzerine ise Sinan Akçıl’ın Chloe’ye sarılıp “İşte bu!” dediği görülüyor.

“OLACAK İŞ DEĞİL”

Videoda Ortaç’ın şaka yollu “Karım bana bile düet yapmadı. Sinan Akçıl’a yapıyor ya hu! Olacak iş değil!” dediği bunun üzerine ise Sinan Akçıl’ın Chloe’ye sarılıp “İşte bu!” dediği görüldü. Sinan Akçıl’ın karısına sarılması üzerine ise Serdar Ortaç, yarı şaka, yarı gerçek anında tepki gösterip “Ne ‘işte bu’ ulan! Dokunma ulan! Çek ellerini!” dedi. Sinan Akçıl, bir anda Chloe’den ellerini çekti.