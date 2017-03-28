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SERDAR’DAN SİNAN’A: ‘DOKUNMA LAN KARIMA’

Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’

Serdar Ortaç ile Sinan Akçil arasında yaşanan bir diyalog herkesi şaşırttı. Eşi Chloe'nin Akçil'e düat yapması Ortaç'ın tepkisini çekti.

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Serdar Ortaç eşi Chloe ve Sinan Akçıl’ı stüdyoda videoya aldı. Ardından çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Videoda Ortaç’ın şaka yollu “Karım bana bile düet yapmadı. Sinan Akçıl’a yapıyor ya hu! Olacak iş değil!” dediği bunun üzerine ise Sinan Akçıl’ın Chloe’ye sarılıp “İşte bu!” dediği görülüyor.

“OLACAK İŞ DEĞİL”

Videoda Ortaç’ın şaka yollu “Karım bana bile düet yapmadı. Sinan Akçıl’a yapıyor ya hu! Olacak iş değil!” dediği bunun üzerine ise Sinan Akçıl’ın Chloe’ye sarılıp “İşte bu!” dediği görüldü. Sinan Akçıl’ın karısına sarılması üzerine ise Serdar Ortaç, yarı şaka, yarı gerçek anında tepki gösterip “Ne ‘işte bu’ ulan! Dokunma ulan! Çek ellerini!” dedi. Sinan Akçıl, bir anda Chloe’den ellerini çekti.

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