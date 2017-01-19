SEREN SERENGİL, ASENA'YI BOMBALADI

Seren Serengil, Asena'yı bombaladı

Sunucu Seren Serengil, Caner Erkin'i icraya veren eski eşi Asena Atalay'ı hedef aldı.

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Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında, Asena Atalay’ın, oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin’i icraya vermesi konusu masaya yatırıldı.

"FOTOĞRAFLAR DA VARDI"

Asena Atalay'ın böyle bir başvuruda bulunmasını eleştiren Seren Serengil, "Bu yapılanlara anlam vermek zor. Bu evlilikten önce sen gittin. Caner seni terk edip bu kadını bulmadı ki. Yasak aşk iddiası, merdivende el ele tutuşmalar, Londra haberleri çıktı. Fotoğraflar da vardı. Adama niye kızıyorsun? Başkası olsa anında kapıya koyardı. Bu kadar habere rağmen yine eşini rencide etmedi. Caner çok iyi niyetli bir insan" ifadelerini kulandı.

Serengil, şoke eden çıkışıyla 2013 yılında bir alışveriş merkezinde görüntülenen Asena ile Berkay’a göndermede bulundu. Söz konusu haberler uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

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