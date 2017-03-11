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SERENAY İLE MEHMET GÜNSÜR'ÜN SEVİŞME SAHNESİ REKOR KIRDI

Serenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdı

Bu ay sonu başlayacak olan ‘Fi’ dizisinin fragmanına Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür’ün bu sahnesi damgasını vurdu.

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‘Fi’ dizisi 31 Mart’ta başlıyor. Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür’ün fragmandaki sevişme sahnesi sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Tülay Günal’ın paylaştığı; yapımcılığını Ay Yapım’ın, senaryosunu Nükhet Bıçakçı’nın, yönetmenliğini ise Mert Baykal’ın üstlendiği yapım 31 Mart'ta ekranlara gelecek. 

Fi Çi Pi, 13 bölümden oluşacak ve dizinin her bölümü 60 dakika olacak. 

Dizinin fragmanı dün yayınlandı. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesinin olduğu video tıklanma rekoru kırdı.

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