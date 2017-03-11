Serenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdı

‘Fi’ dizisi 31 Mart’ta başlıyor. Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür’ün fragmandaki sevişme sahnesi sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Tülay Günal’ın paylaştığı; yapımcılığını Ay Yapım’ın, senaryosunu Nükhet Bıçakçı’nın, yönetmenliğini ise Mert Baykal’ın üstlendiği yapım 31 Mart'ta ekranlara gelecek.



Fi Çi Pi, 13 bölümden oluşacak ve dizinin her bölümü 60 dakika olacak.



Dizinin fragmanı dün yayınlandı. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesinin olduğu video tıklanma rekoru kırdı.