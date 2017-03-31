Serenay Sarıkaya'dan YGS açıklaması

Serenay Sarıkaya, rıol aldığı dizinin Bebek'teki setinde uyuyakaldığı için YGS'yi kaçırdığı iddialarına yanıt verdi.
Haberleri yalanlayan güzel oyuncu, "Yoğun tempodan dolayı kaçırdım. Bir dahaki sefere inşallah." dedi.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, YGS'ye uyuyakaldığı için giremediği iddialarına açıklık getirdi.
Serenay Sarıkaya, rıol aldığı dizinin Bebek'teki setinde uyuyakaldığı için YGS'yi kaçırdığı iddialarına yanıt verdi.
Haberleri yalanlayan güzel oyuncu, "Yoğun tempodan dolayı kaçırdım. Bir dahaki sefere inşallah." dedi.