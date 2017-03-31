SERENAY SARIKAYA'DAN YGS AÇIKLAMASI

Serenay Sarıkaya'dan YGS açıklaması

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, YGS'ye uyuyakaldığı için giremediği iddialarına açıklık getirdi.

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Serenay Sarıkaya, rıol aldığı dizinin Bebek'teki setinde uyuyakaldığı için YGS'yi kaçırdığı iddialarına yanıt verdi.

Haberleri yalanlayan güzel oyuncu, "Yoğun tempodan dolayı kaçırdım. Bir dahaki sefere inşallah." dedi.

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