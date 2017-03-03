Serenay Sarıkaya'yı seçtiler

Serenay Sarıkaya; Jennifer Aniston, Kate Moss ve Jessica Alba gibi ünlülerle gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren ünlü yönetmen Charles Mehling’in yaptığı çekimlerde samimi tavırlarıyla dikkati çekti.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS