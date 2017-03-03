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SERENAY SARIKAYA'YI SEÇTİLER

Serenay Sarıkaya'yı seçtiler

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Head&Shoulders’ın yeni yüzü oldu.

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Serenay Sarıkaya; Jennifer Aniston, Kate Moss ve Jessica Alba gibi ünlülerle gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren ünlü yönetmen Charles Mehling’in yaptığı çekimlerde samimi tavırlarıyla dikkati çekti.

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