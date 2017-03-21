Serhat Akın'dan Sabriye itirafı

Ünlüler takımından Sema Apak, Serhat Akın, Furkan Kızılay ve İlhan Mansız, ada konseyi öncesi birseysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Sabriye Şengül ile ilgili konuştular.

'Survivor 2017'nin ilk haftalarında eleştiri oklarının hedefinde yer alan ve Adem Kılıççı dışındaki arkadaşları tarafından dışlanan Sabriye Şengül hakkındaki düşünceler tamamen değişiyor.

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"İYİ Kİ BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ALMIŞ"

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Sabriye Şengül oldu.

Serhat Akın, takım arkadaşının başarısı hakkında, "Benim de adımı söylese hiçbir şekilde kırgınlığım olmaz. İyi ki bireysel dokunulmazlığı almış. Benim için sorun yok" ifadelerini kullandı.

Ada konseyinde en çok ismi çıkan Pınar Saka olurken, Sabriye dördüncü eleme adayı olarak Furkan'ı gösterdi.