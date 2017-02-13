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SERHAT AKIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Serhat Akın'ın sağlık durumu nasıl?

Acun Ilıcalı, ünlüler takımı yarışmacısı Serhat Akın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Reyting rekortmeni 'Survivor 2017'nin, 11 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlanan Serhat Akın'ın, yarışmaya devam edip etmeceği konusu belirsilizğini koruyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, acılar içinde yerde kalan ve "Adalem koptu" diyerek gözyaşlarına boğulan eski milli futbolcu hakkında ada konseyinde konuştu.

SERHAT AKIN'IN MR'I ÇEKİLDİ

Acun Ilıcalı, "Serhat bugünü hastanede geçirdi. MR çekildi, durumu inceleniyor. Kesin bir şey yok, yarın kesinleşecek. Türkiye'deki doktorlarla da görüşülüyor. Doktorumuz Metin Kuş sabahtan beri gerekli mesaiyi yapıyor. Durumuyla ilgili net bilgiyi yarın vereceğiz. Biz de acil şifalar diliyoruz ve sonuçları tabii ki merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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