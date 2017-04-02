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SERİ KATİL CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Seri katil cezaevinde öldürüldü

Asistan hemşire olarak görev yaptığı hastanede onlarca hastayı öldüren seri katil cezaevinde öldürüldü.

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Asistan hemşire olarak görev yaptığı hastanelerde ‘acılarına son vermek’ bahanesiyle onlarca hastayı öldüren Donald Harvey, cezaevinde öldürüldü

Ölüm meleği lakaplı ABD'li seri katil Donald Harvey cezaevinde öldürüldü. Ömür boyu hapis cezasını çektiği Ohio Hapishanesi'ndeki hücresinde başından darp edilmiş halde bulunan 64 yaşındaki Harvey'nin kurtarılamadığı açıklandı. Harvey, 1987 yılında mahkeme tarafından Ohio ve Kentucky eyaletlerinde asistan hemşire olarak çalıştığı hastanelerde, 37 hastayı öldürmekten suçlu bulunmuştu.0x0-olum-melegine-cezaevinde-infaz-1491081768696.jpeg

ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRDÜ
 
Harvey daha sonra, Cincinnati kentinde bulunan Gazi Hastanesi'ndeki 18 kişinin daha ölümünden sorumlu olduğunu kabul etmişti. Sadece hastaları değil, onların yakınlarını da hedef alan seri katil, hastalarını ve yakınlarını öldürmek için onların yemeklerine veya içeceklerine siyanür, arsenik ve fare zehri gibi zehirler kattığını itiraf etmişti. Dört kez ömür boyu hapse mahkûm edilen ölüm meleği, mahkemede sadece insanların acılarına son vermek istediğini savunmuştu.

 

 

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