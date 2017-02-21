Serik yolları modernleşiyor

2016 yılında tüm ilçelerde toplam 189 kilometre sıcak asfalt yapan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılına da hızlı girdi. Geçtiğimiz hafta sıcak asfalt startını Manavgat’tan veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına Serik’te devam ediyor. Asfalt ekipleri, Serik’in Eskiyörük ve Kayaburnu mahalleleri grup yolunu modern hale getirmek için çalışıyor. 8 kilometrelik yol, sıcak asfalt konforuyla tanışıyor. Yolları ilk kez sıcak asfaltla tanışan mahalle sakinleri, çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

MODERN YOLLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Eskiyörük Mahalle Muhtarı Ramis Güzel ile birlikte sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Akdemir, “İlçelerimizin tüm grup yollarını sıcak asfaltla kaplama ve modernize etme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yağışların azalmasını fırsat bilerek sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. Yoğun geçecek asfalt sezonunun startını Manavgat ve Serik’ten verdik” dedi.