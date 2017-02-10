Sertab Erener'in vapur şarkısı proje çıktı

Önceki gün sosyal medya sitelerine düşen ve bir anda paylaşım rekorları kıran Sertab Erener'in Kadıköy-Beşiktaş vapurundaki görüntülerinin "proje" olduğu öne sürüldü.

Hatırlanacağı gibi Sertab Erener, Kadıköy - Beşiktaş vapurunda müzik çalan gençlerin yanına gidip İzmir Marşı'nı ve kendi şarkısı olan Yanarım'ı söylemişti.

Özellikle son dönemde sosyal medya kullanıcılarının arasında oldukça sık paylaşılan İzmir Marşı'nın Sertab Erener tarafından vapurda söylenmesi internet kullanıcılarının dikkatini çekmiş, görüntüler internette hızlıca yayılmıştı.

Ancak Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bu görüntüler ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Tezel'in iddiasına göre Sertab Erener'in vapur şarkıları spontane gelişen bir durum değil bir projeydi.

İşte Tezel'in bugünkü yazısından dikkat çeken bölümler:

Sertab vapurda tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşmadı. Bu olayda geçen tüm detaylar bir prodüksiyonun ürünüydü. Sertab, günler öncesinden o vapurda ve o saatte bir proje için orada olacağının toplantısını yetkililerle yapmıştı. Hatta vapurda seslendirilecek 'Yanarım' şarkısı için bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den izin alınmıştı. Vapurun kalkmasına saatler kala Erener; saç, makyaj ve styling için hazırlıklar yapmaya başlanmıştı. Sertab'ın ekibinden profesyonel iki kişi çekim ve kayıt yapmak için hazırdı.Kamera grubu o kadar hazırdı ki, monopod (Fotoğraf makinesi ve küçük kameraların üzerine takıldığı tek bir çubuktan oluşan ayak düzeneği) bile çekimde kullanılmıştı. 'Nasıl olur, sosyal medyaya düşen görüntüler cep telefonu kaydı' demeyin. Sertab'ın vapur performansının bir de profesyonel çekim kaydı var. Evet, günlerdir büyük bir hayranlıkla izleyip konuştuğunuz o görüntüler Sertab'ın abisi ünlü reklamcı Serdar Erener'in de içinde olduğu sokak çalgıcılarını da kapsayan bir proje aslında.