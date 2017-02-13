Sertifikalarını Başkan Kılıç’ın elinden aldılar

Maltepe Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kosgeb) işbirliğiyle düzenlenen, “Girişimcilik Eğitimi”ne katılan 18 vatandaşa sertifikaları dağıtıldı. Sertifika için belediye ana hizmet binasında düzenlenen törene Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcısı Canan Döner, Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle, vatandaşlar katıldı. Katılımcılara tek tek sertifikalarını dağıtan Ali Kılıç, “Tüm hizmetlerimiz Maltepelilerin rahat bir geleceğe kavuşması için. Sizlere bu eğitimleri vererek işinizi kurmanıza bir nebze de olsa yardımcı oluyoruz. Gözlerinizdeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Hayırlı olsun. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

3 gün boyunca süren 32 saatlik eğitim programına katılarak sertifikalarını alanlar, KOSGEB’e başvurduklarında 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek. Eğitimler, anlaşma gereği 3 yıl boyunca aralıksız devam edecek.