Sertifikalı çobanlar sürülerine kavuştu

Kırşehir'de sürü yöneticisi eğitimi aldıktan sonra Genç Çiftçiler Projesi'ne başvuran çobanlar, kendilerine verilen 40'ar koyun sayesinde sürü sahibi oldu

Kırşehir'de sürü yöneticisi eğitimi aldıktan sonra "Genç Çiftçiler" adlı proje kapsamında 40'ar gebe koyun dağıtılan çobanlar, kendi sürülerinin sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kent genelinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan 175 çoban, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçiler Projesi"ne başvurdu.

Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) temin edilen Akkaraman'ın Kangal ırkı 40'ar gebe koyun, 17 çiftçiye dağıtıldı. Böylece kendi sürülerine sahip olan çobanlar, gebe koyunların yavrulamasıyla sürülerini büyüttü.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimini başarıyla tamamlayan 175 çobanın sertifika aldığını söyledi.

Sertifika almaya hak kazananların Genç Çiftçiler Projesi'ne müracaat ettiğini belirten Şahin, gerekli şartları yerine getiren 77 çiftçiye 6'şar büyükbaş, 17 çiftçiye ise 40'ar küçükbaş hayvan dağıtıldığını aktardı.

Hayvanlarını teslim alanların adeta kendi işlerinin patronu haline geldiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın uyguladığı Genç Çiftçi projesine ilimizden 4 bin 28 müracaat oldu, 3 milyon 840 bin lira tahsis edildi. İlçeler de dahil 128 çiftçimize destek sağladık. Büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve bahçe bitkileri alanında destek verildi. Yüzde 100 devlet katkılı, adeta parası devletten, hizmeti vatandaştan olmak üzere proje ilimizde uygulandı. Kırşehir genelinde 128 çiftçiden 77'sine 6'şar büyükbaş hayvan, 17 çiftçimize de 40'ar küçükbaş hayvan verdik. Geri kalanlarına da arı, bıldırcın ve bahçe bitkileri alanında destek sağladık.

Çoban eğitimi aldıktan sonra hayvanları dağıttığımız çiftçilerimiz bunlara çok iyi bakıyor. TİGEM'den Türkiye'nin en iyi hayvan ırkı olan Akkaraman'ın Kangal ırkını temin ederek çobanlarımıza verdik. Bu koyunların yavrularını da gördük. Dün çoban olanlar bugün patron olacaklar, örnek çiftçiler olacaklar."

"ARTIK KENDİ SÜRÜMÜN ÇOBANLIĞINI YAPIYORUM"

Aldığı koyunlarla kendi sürüsünün sahibi olan çoban Oktay Duman da geçen yıl başlayan eğitime katılarak sertifikasını aldığını, daha sonra proje için yaptığı müracaatta bu sertifikanın çok faydasını gördüğünü söyledi.

Duman, "Devletimize Allah zeval vermesin. Bakanlığımızın bu projesi bize faydalı oldu. Eskiden çobanlık yapıyordum. Sertifika aldım. Devlet de bana 40 koyun verdi. Artık kendi sürümün çobanlığını yapıyorum. Başka yerde çobanlık yaparken şimdi devletimin verdiği eğitim ve 40 koyun sayesinde kendi yuvamda, ailemin yanında sürümün çobanlığına devam ediyorum." dedi.

Çoban Kader Çatal da "Başkasının koyunlarına çobanlık yapıyordum. Şimdi devletimin verdiği imkanla kendi koyunlarıma çobanlık yapıyorum. Kendi işimin patronuyum diyebilirim." ifadesini kullandı.