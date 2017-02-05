SON DAKİKAGENELKURMAY AZ ÖNCE AÇIKLADI: ÇOK AĞIR DARBE VURULDU
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SERVİS ARACI METROBÜS İLE ÇARPIŞTI

Servis aracı metrobüs ile çarpıştı

E-5 Küçükçekmece mevkiinde bir servis aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrobüs yoluna girdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

E-5 Küçükçekmece mevkiinde bir servis aracı kontrolden çıkıp metrobüs yoluna girdi. Servis aracıyla içinde yolcuları bulunan metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'da metrobüs ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kaza bu Sabah saatlerinde Avcılar-Florya istikametinde ilerleyen servis aracının Küçükçekmece'de metrobüs yoluna girmesiyle gerçekleşti. Karşı yönden gelen ve içinde yolcuları da bulunan metrobüsle kafa kafaya çarpışan servisin şoförü ile metrobüsün şoförü hafif yaralandı.

Yaşanan kaza nedeniyle E-5'e karayolunda trafik bir süre durdu. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından servis aracı metrobüs yolundan çıkarıldı, trafik kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.

METROBÜS HATTINDA KORKUNÇ KAZA !

7 KİŞİ YARALANDI

Küçükçekmece'de, özel bir şirkete ait servis midibüsünün metrobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer A. idaresindeki 34 YK 1692 plakalı servis aracı, D-100 karayolu Topkapı istikametinde seyrederken, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse çarptı.

Kazada, metrobüste sıkışan yolculardan 4'ü ve midibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgedeki trafik, kaza dolaylısıyla bir süre aksadı.

Kazaya karışan araçlar da bölgedeki incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

 

METROBÜS HATTINDA KORKUNÇ KAZA !

METROBÜS HATTINDA KORKUNÇ KAZA !

DHA
488
Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?
Ak Partili isimden Acun'a ağır eleştiriAk Partili isimden Acun'a ağır eleştiri
Cinsel organ ameliyatı şoka soktuCinsel organ ameliyatı şoka soktu
Nilhan Osmanoğlu'na kötü haberNilhan Osmanoğlu'na kötü haber
Seda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurduSeda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurdu
Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminatÜzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
Kalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttıKalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttı
FETÖ sınav sorularını böyle çalmış !FETÖ sınav sorularını böyle çalmış !
Ankara'da sıcak saatler! Gözaltılar varAnkara'da sıcak saatler! Gözaltılar var
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS