Servis aracı metrobüs ile çarpıştı

E-5 Küçükçekmece mevkiinde bir servis aracı kontrolden çıkıp metrobüs yoluna girdi. Servis aracıyla içinde yolcuları bulunan metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'da metrobüs ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kaza bu Sabah saatlerinde Avcılar-Florya istikametinde ilerleyen servis aracının Küçükçekmece'de metrobüs yoluna girmesiyle gerçekleşti. Karşı yönden gelen ve içinde yolcuları da bulunan metrobüsle kafa kafaya çarpışan servisin şoförü ile metrobüsün şoförü hafif yaralandı.

Yaşanan kaza nedeniyle E-5'e karayolunda trafik bir süre durdu. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından servis aracı metrobüs yolundan çıkarıldı, trafik kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.





7 KİŞİ YARALANDI



Küçükçekmece'de, özel bir şirkete ait servis midibüsünün metrobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer A. idaresindeki 34 YK 1692 plakalı servis aracı, D-100 karayolu Topkapı istikametinde seyrederken, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse çarptı.

Kazada, metrobüste sıkışan yolculardan 4'ü ve midibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgedeki trafik, kaza dolaylısıyla bir süre aksadı.

Kazaya karışan araçlar da bölgedeki incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.