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SETTE TUBA BÜYÜKÜSTÜN KRİZİ !

Sette Tuba Büyüküstün krizi !

Ünlü oyuncu Tuba Büyküstün'ün "Cesur ve Güzel" dizisinin setindeki davranışları krize yol açtı.

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Oyuncu Tuba Büyüküstün, ‘Cesur ve Güzel’ dizisinin setinde hayranlarının fotoğraf isteğini geri çeviriyor. Saatlerce karavanından çıkmayan güzel oyuncunun bu tutumu sette krize yol açtı.

Akşam'ın haberine göre ‘Cesur ve Güzel’ dizisinin setinde Tuba Büyüküstün krizi yaşanıyor... Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı dizisinin çekim mekânı olan Bayramoğlu, genç fanların akımına uğruyor.

Fanatikler iki gözde oyuncuyla fotoğraf çekebilmek için saatlerce çekim alanında bekliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini kırmayıp tek tek fotoğraf çektirirken eşi Onur Saylak’la boşanma arifesinde olan Büyüküstün ise hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çeviriyor. Sette sahnesi bitince direk karavanına geçtiği söylenen oyuncunun, bir sonraki sahne çekimine kadar kendisine tahsis edilen karavandan çıkmadığı söyleniyor. Güzel oyuncunun bu tutumunun Bayramoğlu halkı tarafından tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

Akşam
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