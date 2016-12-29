SEVDA DEMİREL SİLİKONLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sevda Demirel silikonlarını sosyal medyada paylaştı

Sevda Demirel göğüsünden çıkarılan silikonlarının fotoğrafını paylaştı

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Yüzündeki dolguları çıkaran, şiş ve sargılı yüzü sosyal medya hesabından paylaşan Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan ismi olmuştu. Ardından da Renkli Sayfalar’a katılarak, bu değişimin nedenini anlattı.

Vücudunda oluşan kitleler yüzünden ameliyat olan Demirel, “Dolgular apse yaptı ve yüzümde kitleler oluştu” diyerek yüzündeki dolguların sinirlere dokunulmadan, tıraşlama yöntemiyle inceltildiğini açıkladı.

“HOŞÇA KALIN CEFAKÂR SİLİKONLARIM”

Dün akşam göğüsünden çıkan silikonların fotoğrafını paylaşarak;

“16 yıl benle bir hayat mücadelesi verdiniz. Soğuk hava şartlarına, uçağın türbülansına, dar kıyafetlerin sıkmasına, kıskanç kadınların kötü gözlerine dayandınız da dayandınız. Artık veda vakti geldi. Hoşça kalın cefakar eski silikonlarım”

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