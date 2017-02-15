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SEVGİLİLER GÜNÜNDE ''AŞK DERSLERİ''

Sevgililer gününde ''Aşk Dersleri''

Maltepe Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, ünlü oyuncu Füsun Demirel’in sahne aldığı “Aşk Dersleri" isimli oyuna ev sahipliği yaptı.

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Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo ve eşi Franca Rame’nin yazdığı oyunu çevirip, uyarlayıp ve yöneten Füsun Demirel, Maltepe'de ilk kez sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Sanata verdiği katlıdan dolayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür eden Demirel, kadına yönelik şiddete ve eşitsizliklere değinerek, izleyicileri de soru cevaplarla oyuna dahil etti. Türkiye’de ve dünyada kadın meselesinin farklı bir bakış açısıyla sunulduğu oyunda, ikili ilişkilerle, cinsellik konularındaki tabulara ve cinsel eğitimdeki hatalara da mizahi unsurlarla yer verildi. Maltepeli tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği “Aşk Dersleri” oyununda rol alan Ayşegül Cengiz Akman ve Mert Küçülmez de, sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

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