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SEVGİLİLER GÜNÜNDE BUZ PİSTİNDE NİKAH

Sultangazi Belediyesi ilçenin merkezinde bulunan buz pistinde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 10 çiftin nikahını kıyacak.

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Nikah gününden önce çiftlere buz pateni dersleri verilecek. Nikah kıyılırken çiftler buz pistinde patenli bir şekilde hazır olacaklar ve ilk danslarını paten yaparak gerçekleştirecekler. Sultangazi belediyesi buz pistinin üzerinde düzenlenecek  törenle 14 Şubat Sevgililer Gününde dünya evine girecek 10 çiftin nikahını patenleriyle Belediye Başkanı Cahit Altunay kıyacak. 

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