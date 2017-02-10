Nikah gününden önce çiftlere buz pateni dersleri verilecek. Nikah kıyılırken çiftler buz pistinde patenli bir şekilde hazır olacaklar ve ilk danslarını paten yaparak gerçekleştirecekler. Sultangazi belediyesi buz pistinin üzerinde düzenlenecek törenle 14 Şubat Sevgililer Gününde dünya evine girecek 10 çiftin nikahını patenleriyle Belediye Başkanı Cahit Altunay kıyacak.
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