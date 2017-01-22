Sevgililer Gününde Mozaik Kanvas Tablo Hediyesi

Kişiler tablolar konusunda oldukça bilgili olsalar da mozaik tablo denildiğinde tam olarak akıllarda gerekli görüntüler oluşmuyor. Bu mozaik tablolar birçok fotoğrafın kullanılarak belirli bir fotoğrafı oluşturduğu resimler oluyor. İlk olarak Atatürk tablolarında kullanılan bu yöntem artık kişiye özel olarak tüm resimlerde kullanılabiliyor. Kişilerin bunun için sipariş aşamasında birçok farklı resmi kullanması ve sipariş için göndermesi gerekli oluyor. Kişiler Sevgililer Günü Hediyesi olarak hazırlayacakları bu mozaik tablolarda birbirlerinin en güzel fotoğraflarını kullanarak bir resim oluşturuyorlar. Böylece de beraber geçirdikleri anları gösteren birçok fotoğraf tek bir resimde oluşturuluyor.

Mozaik Kanvas Tabloların Siparişi Nasıl Veriliyor?

Bunun için kişilerin ilk olarak beraber en güzel fotoğraflarını seçmesi gerekiyor. Genel olarak portre tarzında çiftin ikisinin de yakın plandan yüzlerinin olduğu fotoğraflar çok daha doğru bir seçim olarak görülüyor. Buna ek olarak kişilerin birkaç fotoğraf daha seçmesi ve bu ana fotoğrafın oluşumunda kullanılacak olan fotoğrafları belirlemesi gerekiyor. Genel olarak kişiler bu fotoğraflarda farklı renklerde arka planların olduğu fotoğrafları seçerlerse daha rahat bir şekilde ana resim oluşturulabiliyor. Bu şekilde hazırlanan bir Kanvas Tablo sevgililer gününde verilebilecek en iyi hediyelerden birisi olarak gösteriliyor.

Hediyenin Hazırlanış Aşamaları

Bu muhteşem hediyeyi hazırlamak için özel sitelere başvurularını gerçekleştiren kişiler hediyeler hazır olduktan sonra da onay vermek şartıyla işlemi tamamlıyorlar. İnternet sitesi kişiye özel hazırladığı tüm ürünlerde olduğu gibi bu ürün için de kişilerin son onayını alıyor. Ürünler hazırlandıktan sonra mail yoluyla iletişim kurularak kişilere sevgililer günü hediyesi için oluşturulmuş bu hediye gösteriliyor. Eğer kişiler onay verirse de kısa sürede kargoya verilen ürün birkaç gün içerisinde kişilerin elinde oluyor. Bu tarz bir ürünün hazırlanış süresi uzun olduğundan kişilerin sevgililer gününden daha önce siparişlerini vermesi her zaman daha doğru bir tercih oluyor.



(Tokyo Gökkuşağı Köprüsü Kanvas Tablo)

Mozaik Tablo Boyutlarının Belirlenmesi

Bu tablolar hazırlanırken boyutlar çok büyük bir önem taşıyor. Kişiler kendi resimlerinin olacağı bu mozaik kanvas tablo modellerini en uygun ebatlarda yaptırmak istiyorlar. Bu aşamada kişilerin ilk olarak düşünmesi gereken aşama bu tabloların kullanacağı yerler oluyor. Evlerin en özel noktalarında kullanılacak olan bu resimlerde kişiler çok büyük ebatlar seçerlerse hem çok fazla dikkat çekici duruyor hem de koyulduğu duvarda kalabalık bir görüntü ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Buna karşın orta boylarda seçilen ürünler her zaman çok daha uygun bir hediye olarak görülüyor. Kişiler orta boyutlarda seçilen ve hazırlanan bu hediyeleri evin her noktasında kullanabiliyorlar.

Mozaik Tablolar Nerede Kullanılabilir?

Bu tabloları buldumbuldum.com adresinden sipariş veren ve kısa süre içerisinde alan kişiler sevgililer gününde en romantik şekilde bu hediyeleri sevgilisine veriyor. Bunun sonrasında çiftler hediyeyi evlerin en güzel noktalarına koymak için fikir alışverişinde bulunmaya başlıyorlar. Bu aşamada bu tarz bir tablonun iş yerinde kullanılması uygunsun oluyor. Bu sebeple de evler bu aşamada tek seçenek olarak görülüyor. Eğer kişiler parçalı bir şekilde resimleri yaptırırlarsa ya da eni geniş olan bir fotoğraf seçilmişse kişiler bu tabloları rahatlıkla antrelerde kullanabiliyor. Buna ek olarak yatak odalarında yatakların üst kısmında da bu fotoğraflar hangi şekillerde olursa olsun tercih edilebiliyor. Bu noktalar kanvas tabloların kullanılabileceği en doğru yerler olarak gösterilirken evlerin dekorasyonlarına göre alternatif noktalar da belirlenebiliyor.