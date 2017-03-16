''Sevgilim tecavüz etti'' dedi, görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan kadın ayakkabısı imalatçısı İsmail Yurthan, uzun süre birliktelik yaşadığı kız arkadaşı N.Ç'nin 'Eski erkek arkadaşım bana tecavüz etti' şikayeti üzerine hapse atıldı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Yeni Asır'ın haberine göre, 'cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklanan ve 18 yılla yargılanan 27 yaşındaki Yurthan, eski kız arkadaşı ile kendi rızası ile cinsel birliktelik yaşadıklarını, hatta N.Ç.'nin pek çok kez çıplak fotoğraflarını da çekip sosyal medya aracılığı ile kendisine gönderdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti.

CEP TELEFONUNDAKİ HAFIZA KARTI DELİL OLARAK SUNULDU

Avukatı Abdi Yaşar, hapse atılmadan önce ikinci el pazarında sattığı cep telefonuna 2 ay boyunca çalışıp ulaştı. Çiftin samimi fotoğraf ve videolarının bulunduğu hafıza kartını delil olarak mahkemeye sundu.

Yurthan, 6 ayın sonunda cezaevinden çıktı. Yaşar, N.Ç hakkında tazminat davası açacaklarını söyledi.



18 YILLA YARGILANDI

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda gözyaşlarına boğulan N.Ç, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Yurthan ile rızası dışında birliktelik yaşadıklarını ve kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. 18 yıl hapis istemiyle yargılanan Yurthan, sevgilisi N.Ç.'nin her fırsatta evine gelip yemeğini ve temizliğini yaptığını, kendi rızası ile cinsel birliktelik yaşadıklarını, hatta pek çok kez çıplak fotoğraflarını da çekip sosyal medya aracılığı ile kendisine gönderdiğini öne sürdü.

Yurthan, suçlamalar karşı tek kanıtının ise hapse atılmadan önce ikinci el pazarında sattığı cep telefonunun içindeki fotoğraf ve videolar olduğunu belirtti.