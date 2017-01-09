Sevgilisine tecavüz eden Türk'e hapis

İngiltere’nin Essex bölgesinde 21 yaşındaki kız arkadaşı Atlanta Hammond’a her gün şiddet uygulayan ve tecavüz edip görüntülerini de internette yayınlayan 30 yaşındaki Halil Çetinkayalı 19 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, hakim ceket-kravat indirimi yapmadı.

İngiliz polisin yaptığı açıklamada, daha önceden de sabıka kaydı bulunan Türk kökenli 30 yaşındaki Halil Çetinkayalı’nın, 2014’de Hammond’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı, ancak genç kadının bu şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Kıskançlık krizine girdi

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Hammond, 2013 yılında ilk tanıştıklarında Çetinkayalı’nın kendisini ‘Arron Mendez’ adında bir kişi olarak tanıttığını söyleyerek, “Gerçek ismini kullanmıyordu. Ben isminin Halil olduğunu daha sonra öğrendim. Bunun nedeni de ‘kirli’ geçmişini saklamaktı” dedi. İlişkilerinin başında Çetinkayalı’nın kendisine bir ‘prenses’ gibi davrandığını ancak daha sonra tamamen değiştiğini kaydeden genç kadın, “Üzerimde inanılmaz bir baskı kuruyordu. Hiçbir erkekle konuşmama izin vermiyordu. Kız arkadaşımda kaldığımda da her dakika telefon ediyordu. Annem dışında kimseyle görüşmeme izin vermiyordu. Sosyalleşmeme yasak getirmişti. Onun baskıları yüzünden işimi bile bıraktım” diye konuştu.

İki kez bıçaklamış

Çetinkayalı’nın kendisini iki kez bıçakladığının da altını çizen genç kadın, “Ayrılmak isteyip annemin evine gidecektim. İzin vermedi. Beni bıçakladı, durmadan dövüyordu. Vücudumdaki darp izlerini de sosyal medyadan ‘Bakın, bu benim kız arkadaşım ve ona neler yapıyorum görün’ mesajıyla paylaşıyordu” dedi.