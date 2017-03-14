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SEVGİLİSİNİ BAŞKA BİR KADINLA BASINCA...

Sevgilisini başka bir kadınla basınca...

Brezilya'da bir kadın, sevgilisini başka bir kadınla görünce yumruk ve tekmelerle saldırdı.

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Brezilya'da bir kadın kafede sevgilisini başka bir kadınla otururken görünce onlara yumruk ve tekmelerle saldırıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntü sosyal medyada 40 milyondan fazla izlendi.

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde bir kadın kafede oturan erkek arkadaşı ve onun sevgilisine baskın yapıyor. Kadın önce erkek arkadaşına vuruyor ardından onun sevgilisine yöneliyor. Oturan kadını saçlarından tutup sürükleyen kadını kimse durduramıyor. Olay

Olaydaki kişilerin kimliği açıklanmazken, kafede bulunan kişilerin olaya müdahale etmememesi şaşkınlık yarattı. Görüntüler etraftakilerin şakın bakışları eşliğinde sona eriyor.

İnternetten paylaşılan video yaklaşık 40 milyon kişi tarafından izlendi.

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