SEVGİLİSİNİN ADINI MUMLARLA YAZMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

Sevgilisinin adını mumlarla yazmak isterken evi yaktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı.

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İddiaya göre madende çalışan T.K. adlı genç sevgilisinin ismini mumlarla yazmak için sahile gitti. Ancak rüzgarın şiddetli olması sebebiyle mumları yakamayan T.K., 15 gün önce kiraladığı evine gitti.  

Evin bir odasına mumları dizerek sevgilisinin ismini yazan T.K. fotoğraf çekmek istediği sırada battaniye tutuştu. Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur'da olay yerine gelerek bilgi aldı.  Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken evde büyük maddi hasar meydana geldi. 

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VİDEODA 'STANDARTLARI YÜKSELTTİM' DEMİŞ...

Gencin hazırladığı videoda ise "Görmüş olduğunuz gibi burada özür dilerim Ayşem yazıyor. Ben bir eşeklik yaptım, şimdi de özür diliyorum. Siz siz olun özür dileyecek duruma gelmeyin. Tam 2 saat sürdü, belim ağrıdı, evi yakıyordum. Erkekler bana kızmasın standardatları yükselttiğim için. Ben özürümü diliyorum. Gerçekten zorlandım. Dışarıda denedim, 2.5 saatimi aldım. Ayşem gör işte nelere katlanıyorum. Senden özür diliyorum. Erkekler izliyorsa başka bir şey düşünüyor olabilirler. Yoruldum arkadaşlar ama bu şekil bir sürpriz yaptım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum" ifadeleri yer almış.

İHA
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