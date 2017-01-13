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SEVGİLİSİYLE BERABER OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Sevgilisiyle beraber oğlunu öldürdü

Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuğu annesi sevgilisiyle birlikte öldürdüğü iddia edildi.

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Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuğu öldürüp gömdükleri iddiasıyla tutuklanan anneyle sevgilisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te 6 yaşındaki Kenan G'nin öldürülmesiyle ilgili cumhuriyet savcısının soruşturması tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler anne Döndü G. (30) ile sevgilisi İbrahim Halil K. (25) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesince sunulan iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.

Şüphelilerin ifadelerine yer verilen iddianamede, Döndü G'nin haziran ayında, oğlu Kenan G'nin ekmek almaya çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadığı gerekçesiyle polise yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Döndü G'nin, ifadesinde iki çocuk annesi olduğunu, 2014 yılında eşiyle mutsuzluk yaşadığını, bu süreçte İbrahim Halil K. ile tanıştığını, kendisine aldığı sim kart ile görüşmeye başladığını ifade edilen iddianamede, zaman zaman eşi evde yokken sanığın evine geldiğini, ailesinin şüphelenmesi üzerine evden kaçıp oğlu Kenan'la Kadın Sığınmaevine yerleşen kadının daha sonra İbrahim Halil K'nin tuttuğu evde yaşamaya başladıklarını söylediğine yer verildi.

İfadelerine yer verilen Döndü G, olay gününü ise şöyle anlattı:

"Gece vakti evdeyken çay yapmak için mutfağa gitmiştim. Halil İbrahim K. de bu sırada oğlum Kenan'ın kaldığı odaya geçmişti. Mutfaktayken herhangi bir ses duymadım. Odaya geldiğimde oğlumu yerde morarmış vaziyette buldum. İbrahim'e sorduğumda altına kaçırdığı için tokat attığını söyledi ama oğlumun kafa kısmında morluklar gördüm. Hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim ancak polisin kendisini suçlayacağını öne sürerek kabul etmedi. Sabah olunca İbrahim 'bir motosiklet ayarlayıp Karacaoğlan köyündeki tarlaya gömeriz, kimsenin haberi olmaz' dedi. Karşı çıktım ama polise gidersem, beni ve diğer oğlumu da öldüreceğini söyledi. Korktuğum için sesimi çıkaramadım. Motosikletle Kenan'ı aramıza alarak bağevine gittik. Kenan'ı üzerindeki elbiselerini çıkarıp beyaz beze sararak gömdük."

Döndü G'nin ailesinin ısrarla Kenan'ı görmeyi istemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunmasıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ifadeye çağrıldığı ve yaşananların ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, belediye ekiplerince Araban ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bağevinde yapılan kazı çalışmasında, çocuk cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

AA
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