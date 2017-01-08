Sevgilisiyle ele ele görüntülendi

Rüzgar Çetin, sevgilisiyle alışveriş yaparken görüntülendi. Kız arkadaşını kendi aracıyla yollayan ve yürüyerek marketten ayrılan Çetin’in trafik kurallarına uyduğu görüldü

Geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş’ta alkollü araç kullandığı sırada trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına neden olan ve sekiz ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Rüzgar Çetin, sevgilisiyle Kuruçeşme Macro Center’daydı. Kız arkadaşıyla alışveriş yaptıktan sonra el ele kasada ödeme yaparken objektiflere takılan Çetin, gazetecileri fark edince panikledi. Görevlilerden aracını marketin önüne park etmesini isteyen Çetin, sevgilisini önden yolladı.

Görüntü alınmasını istemediği için yaklaşık bir saat marketin içinde kalan Çetin, kaçamayacağını anlayınca çıkmak zorunda kaldı. Marketten yürüyerek ayrılan Çetin, soruları “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı. Karşıdan karşıya geçmek için araçsız bir caddede kendisi için yeşil ışığın yanmasını bekleyen Çetin’in kazanın ardından trafik kurallarına bire bir uyması dikkatlerden kaçmadı. Çetin, taksiye binerek evinin yolunu tuttu.