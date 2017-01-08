SEVGİLİSİYLE ELE ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Sevgilisiyle ele ele görüntülendi

Rüzgar Çetin, sevgilisiyle alışveriş yaparken görüntülendi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rüzgar Çetin, sevgilisiyle alışveriş yaparken görüntülendi. Kız arkadaşını kendi aracıyla yollayan ve yürüyerek marketten ayrılan Çetin’in trafik kurallarına uyduğu görüldü

Geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş’ta alkollü araç kullandığı sırada trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına neden olan ve sekiz ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Rüzgar Çetin, sevgilisiyle Kuruçeşme Macro Center’daydı. Kız arkadaşıyla alışveriş yaptıktan sonra el ele kasada ödeme yaparken objektiflere takılan Çetin, gazetecileri fark edince panikledi. Görevlilerden aracını marketin önüne park etmesini isteyen Çetin, sevgilisini önden yolladı.

8160737.jpg

Görüntü alınmasını istemediği için yaklaşık bir saat marketin içinde kalan Çetin, kaçamayacağını anlayınca çıkmak zorunda kaldı. Marketten yürüyerek ayrılan Çetin, soruları “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı. Karşıdan karşıya geçmek için     araçsız bir caddede kendisi için     yeşil ışığın yanmasını bekleyen Çetin’in kazanın ardından trafik kurallarına bire bir uyması dikkatlerden kaçmadı. Çetin, taksiye binerek evinin yolunu tuttu.

8160734.jpg

8160727.jpg

Milliyet
575
Teröristin cenazesi böyle götürüldüTeröristin cenazesi böyle götürüldü
Kamyonete çarpmamak için elini kullandıKamyonete çarpmamak için elini kullandı
İncirlik Üssü ile ilgili şok iddiaİncirlik Üssü ile ilgili şok iddia
İstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayınİstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayın
''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak
Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''
PKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktıPKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Katilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydıKatilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydı
Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS