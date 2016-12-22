SEVİMLİ PANDA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sevimli panda sosyal medyayı salladı

Kanada'da bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler internette fenomen haline geldi.

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Kanada'da bulunan Toronto Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan pandanın, kardan adam ölümüne savaşa girdikten sonra internet fenomeni haline geldi.

Panda Da Mao, kendisine  'kış depresyonunu' gidermesi için Toronto Hayvanat Bahçesi tarafından hediye edilen kardan adamı 'yok etti'.

Da Mao'nun kardan adamıyla verdiği 'savaşın' videosu, hayvanat bahçesinin YouTube hesabına gönderildikten sonra hayli popüler oldu. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran video izleyenleri güldürdü.

Dev panda, Toronto'ya 2013 yılında Çin'den gitmişti.

 

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