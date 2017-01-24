SGK O SÜREYİ UZATTI

SGK o süreyi uzattı

SGK, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresini uzattı.

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İşverenlerin, 2016 Aralık ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresi 25 Ocak'a kadar uzatıldı.

SGK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Son günü 23 Ocak 2017 olan Aralık 2016 tarihine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin verilmesi, SGK e-Bildirge uygulamasının Chrome ve FireFox internet tarayıcılarında hizmet verememesi nedeniyle belgelerin verilmediği anlaşılmıştır.

SGK e-Bildirge uygulamasının İnternet Explorer üzerinden hizmet vermesine karşılık Chrome ve Firefox tarayıcılarını kullanan işverenlerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla söz konusu Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin verilmesinin son günü, 25 Ocak 2017 tarih saat 23.59’ a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihe kadar verilen 2016 Aralık ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

İşverenlerin ileriki dönemlerde İnternet Explorer tarayıcısını kullanmaları halinde Aylık Prim Hizmet Belgelerinin e-Bildirge kanalıyla verilmesinde sorun yaşamayacaklardır."

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