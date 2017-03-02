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SGK O SÜREYİ UZATTI !

SGK o süreyi uzattı !

Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm tahsilat işlemlerini uzattı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalarda yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, "28 Şubat 2017 tarihinde, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur" denildi.

Açıklamada, "Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28/02/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 07/03/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" İfadesi kullanıldı.

İHA
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