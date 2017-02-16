SON DAKİKATÜBİTAK'A BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR !
  • Kamuda MAZİ depremi: 15 bin 500 kişinin ismi çıktı
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi
  • Öğrencilere yeni tacize kapı açılmış
  • FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''
  • El Bab operasyonu bitti

SGK ÖDEMELERİNDE E-DEVLET KOLAYLIĞI

SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı

e-Devlet aracılığıyla emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde yaşanan aksaklıklar çözülüyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kurumun ödediği emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde yaşanan aksaklıklar, e-Devlet aracılığıyla artık kolayca çözülebilecek.Kimi zaman 2 ayı bulan işlemler, uygulama sayesinde en geç 2-3 gün içinde tamamlanabilecek.

Bazı ödemelerin aksaklılar nedeniyle vatandaşlara ulaştırılamaması ve Kurum hesabına tekrar dönmesi üzerine çalışma başlatan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), daha az işlemle daha kısa sürede sorunun çözülmesi için harekete geçti.

Yapılan teknik çalışmaların ardından, emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımı gibi vatandaşlara yapılan ama çeşitli nedenlerle Kurum hesabına geri dönen tüm ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi için e-devlet üzerinden kolay bir şekilde başvurma imkanı sağlandı.

PARANIN HESABA YATTIĞI ANINDA BİLDİRİLECEK

e-Devlet sayesinde, hesapta 1 yıl süreyle hareket olmadığı için SGK'ya iade edilen gelirler/aylıklar, her ayın 8'i ile 14'ü arasında sigortalı tarafından alınmadığı için Kuruma iade edilen tutarlar ile geçici iş göremezlik ödemesi, emzirme yardımı, şahıs sağlık ödemeleri gibi sigortalıların TC kimlik numarasıyla yapılan ödemelerdeki aksaklıklar en kısa sürede giderilecek.

Daha önceden dilekçeyle başvuru yapılması nedeniyle kimi zaman 2 ayı bulan geri dönen Kurum ödemeleri, e-Devlet üzerinden başvurulup hesap tanımlaması yapılması halinde en geç 2-3 gün içinde vatandaşların hesabına yatırılabilecek.

Öte yandan, vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptığı başvuruda sistemle iletişim bilgilerini de paylaşması halinde, ödemenin hesaba aktarıldığı da anında kısa mesaj ve e-posta aracılığıyla bildirilecek.

AA
102
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
SETA'dan Rusya'ya çok sert eleştirilerSETA'dan Rusya'ya çok sert eleştiriler
Amerikalı generalden hükümete uyarıAmerikalı generalden hükümete uyarı
2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman son yolculuğuna uğurlandı2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman son yolculuğuna uğurlandı
İsrail'in "ezan" kararına Ankara'dan sert yanıtİsrail'in "ezan" kararına Ankara'dan sert yanıt
Çağla Şikel öpüşme fotoğrafına yanıt verdiÇağla Şikel öpüşme fotoğrafına yanıt verdi
Adliyede yakalananlar herkesi şoke ettiAdliyede yakalananlar herkesi şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS