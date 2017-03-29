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SGK'DA NEYE NE KADAR FARK ÜCRETİ ÖDENİYOR ?

SGK'da neye ne kadar fark ücreti ödeniyor ?

Özel ya da devlet hastanelerinde karşımıza çıkan fark ücretinin hangi tedavide ne kadar olduğunu biliyor musunuz ?

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Sağlık ve sigorta konusu 80 milyonun tamamını ilgilendiriyor. Sigortası olan da olmayan da hastaneye gidince belli bir harcama yapmak durumunda. Devlet hastanelerini tercih edenler muayene başına 6 lira katılım payı ödüyor. Özelde bu tutar 15 liraya çıkıyor. Yıllık hesapta sağlık için cepten çıkan para epey yüksek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜÎK) son açıkladığı verilere göre kişi başma ortalama sağlık harcaması 1345 lira. 

 YÜZDE 200'Ü KADAR 
 
Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; Son yıllarda özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin sayısı hızla arttı ve sıra beklemeden hizmet almayı kolaylaştırdı.  Bu yüzden genç, yaşlı tüm kesimler özele gidiyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerle üniversite ve özel tıp merkezlerine gidenler devlet hastanelerine ödedikleri paradan daha fazlasmı ödüyor. Özel hastaneler, SGK'nm ödediği ücretin yüzde 200'ü kadar fark ücreti alabiliyor.

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6 YERİNE 106 LİRA
 
Bir örnek vermek gerekirse, yaşlüık hastalığıyla (geriatri) ilgili bir hekime giden emekli, devlet hastanesinde muayene olduğunda maaşından sadece 6 lira katılım payı kesiliyor. Ancak özele gidenler, 106 lira para ödemek durumunda.  Bunun 60.48 lirası özel hastane muayene farkı,  30.24 lirası SGK'nm sizin adınıza hastaneye ödediği para, 15 lirası maaştan kesilen katılım payı.  Çalışan sigortalılar katılım payını eczaneye ödüyor. 
 
HASTANEYE GÖRE DEĞİŞİYOR
 
Fark ücreti özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin ücret politikasına göre değişebiliyor. Genelde tıp merkezlerinde muayene, özele göre biraz daha uygun. Yaşlılık hastalıklarında uzmana giderek muayene olan ve 106 lira para ödeyen bir emekli, tıp merkezinde aynı muayene için 8 lira az yani 97 lira ödüyor. Muayene olmadan önce listedeki tavan ücretler hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. Hastaneler bu ücretlerin üstünde ücret alamaz. 
 
Hastaneye ve reçeteye göre ödenecek 'katkı payları

Devlet hastanelerinde muayene katkı payı 6 TL. ?
Eğitim, araştırma hastanelerinde 7 TL.
Üniversite hastanelerinde 8 TL.
Özel hastanelerde 15 TL.
Muayene olduktan sonra 10 gün içinde aynı doktor ve hastaneye gidenden ilave katkı payı alınmıyor.
10 gün içinde farklı bir doktora ya da hastaneye gidenler her seferinde 5 lira fark ödüyor.
Aile hekiminde muayene ücretsiz.
Çalışan ilacın yüzde 20'si, emekli yüzde 10'u kadar katkı payı ödüyor.
Eşdeğer ilaçta fark çıkıyor (en az 1.8 lira).
Her bir reçete için 3 TL, üç kutuya ilave her bir kutu ilaç için 1 TL katkı payı ödeniyor. 

Her durumda fark ücreti alınmaz
 
Kaza geçirdiniz ya da evdeyken apandistiniz patladı ve hastaneye acile gittiniz, hastane sizden fark ücreti alamaz. Fark ücreti, acilin dışındaki haber için geçerli. Bunun dışında; yoğun bakım, yanık tedavisi, kanser tedavisi, yeni doğmuş çocuklara verilen sağlık hizmeti, organ-dokuhücre nakli, doğum nedeniyle yapılan cerrahi işlemler, diyaliz tedavisi, kalp-damar cerrahisi için hastaneler fark ücreti alamıyorlar.

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