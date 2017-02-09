SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ALMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

SGK'dan çift maaş alma şartları değişti

Sigortalılık statüsü farklı ve eş veya anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlanacak.

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Dul ve yetim kadınların çift maaş alma şartı ölen kişinin SGK'dan emekli olma statüsüne göre değişiyor. Yapılan değişiklikle ölen anne/ babasının ya da eşinin maaşını almak isteyen kadınlar için 1 Ekim 2008 önemli bir kriter oldu. Sigortalılık statüsü farklı ve eş veya anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlanacak. Star yazarı Resul Kurt, kimlerin çift maaş alabileceğini bugün köşesine taşıdı.

Kurt köşe yazısında, sigortalılık statüsü farklı ve eş ve anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlandığını, Eş ve anne-babadan biri 1 Ekim 2008'den önce diğeri 1 Ekim 2008'den sonra ölmüşse yine iki maaş bağlandığını belirtiyor. Kurt, iki ölümün de 1 Ekim 2008'den sonra olması halinde sadece bir maaş ödendiğinin altını çiziyor.

Kurt yazısında istisnai durumlardan ise şöyle bahsediyor;

Ancak ölümlerin ikisi de 1 Ekim 2008 sonrası olsa bile sigorta statüsü farklı olması koşuluyla istisnai olarak memur kızı veya memur eşi iki maaş alabilmekte. Örnek verecek olursak eşi memur emeklisi, babası SSK veya BAĞ-KUR emeklisi olan kadınlar için eşin ve babanın ölüm tarihinin önemi yok. Her halde iki maaş alma hakları var.

Star
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