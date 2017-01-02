Siber saldırganlar kalp pillerini bile hack'leyebilir

Giyilebilir teknolojiler, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve buna benzer yeni nesil çözümler, siber güvenlik saldırılarının boyut değiştirmesine sebep oluyor. Son yıllarda özel yetiştirilen hacker'lar, "siber güvenlik" konusunu ülkeler arası bir güç savaşına dönüştürmüş durumda. Üstelik bu durum her geçen gün daha da ciddi bir boyut kazanıyor.

Son olarak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı bir uyarıyla birlikte sağlık cihazı üreticileri için özel bir kılavuz yayınladı. Kılavuzun içeriği, "sağlık cihazlarının siber güvenlik saldırılarına karşı korunması" şeklinde özetlenebilir. Kısaca; siber tehditlerin, ağ sistemlerine bağlı olarak çalışan sağlık cihazları için de tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.



Siber tehditlerin sürekli değiştiğini vurgulayan FDA, akıllı kalp pillerinin dahi hack'lenebileceği belirtildi. Yani ritim bozukluğu sebebiyle akıllı kalp pillerini kullanan kişiler bile saldırganların hedefi olabilir. Çünkü yeni nesil akıllı kalp pilleri,çeşitli ayarların uzaktan yapılmasını sağladığı gibi verileri de doğrudan doktora iletiyor. Yani tamamen kablosuz bir ağ üzerinden yönetilen bir sistem sunuluyor. Siber saldırganlar da bu alanlarda bile faaliyet göstererek insanlara zarar vermek istiyor.



Esasında FDA, konuyla ilgili olarak birkaç yıldır gerekli güvenlik çalışmaları yapıyor. Hatta beyaz hacker'larla özel çözümler de üretiliyor. Ancak üreticilerin de konudan haberdar olması açısından önemli bir uyarı da yapılmış oldu.