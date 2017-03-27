Sıcak gelişme! Suriye'de helikopter düşürüldü

Lazkiye kırsalında rejim helikopteri düşürüldü. Muhalifler Cebel Ekrad cephesinde, rejime ait bir helikopteri düşürdüklerini açıkladı.

Suriyeli muhalif grubu Ahrar-u Şam, kendilerine yönelik bombardıman hazırlığı yapan rejim helikopterini vurduklarını ve helikopterin rejim bölgesine düştüğünü açıkladı.

