Sıcak gelişme! Suriye'de helikopter düşürüldü

Lazkiye kırsalında rejim helikopteri düşürüldü. Muhalifler Cebel Ekrad cephesinde, rejime ait bir helikopteri düşürdüklerini açıkladı.
Suriyeli muhalif grubu Ahrar-u Şam, kendilerine yönelik bombardıman hazırlığı yapan rejim helikopterini vurduklarını ve helikopterin rejim bölgesine düştüğünü açıkladı.
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