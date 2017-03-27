  • 15 Temmuz ile ilgili gündemi sarsacak Devlet Bahçeli iddiası
  • Gözaltına alınmıştı; Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya serbest
  • İşte Tunceli'de öldürülen teröristler
  • Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu
  • Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı

SICAK GELİŞME! SURİYE'DE HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Sıcak gelişme! Suriye'de helikopter düşürüldü

Suriyeli muhalifler Lazkiye bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri düşürdüklerini duyuru.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Lazkiye kırsalında rejim helikopteri düşürüldü. Muhalifler Cebel Ekrad cephesinde, rejime ait bir helikopteri düşürdüklerini açıkladı.
Suriyeli muhalif grubu Ahrar-u Şam, kendilerine yönelik bombardıman hazırlığı yapan rejim helikopterini vurduklarını ve helikopterin rejim bölgesine düştüğünü açıkladı. 
 

303
-
Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?Bahçeli ''Hayır'' çıkarsa istifa edecek mi ?
Afyonkarahisar'da eski koca dehşetiAfyonkarahisar'da eski koca dehşeti
Canlı yayın yaparken kaza yaptıCanlı yayın yaparken kaza yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
İzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılarİzmir'de dehşet ! Taksiyi otomatik silahlarla taradılar
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Kılıçdaroğlu'ndan ''başkan yardımcısı'' tepkisiKılıçdaroğlu'ndan ''başkan yardımcısı'' tepkisi
Eski Danıştay hakimi sahte kimlikle yakalandıEski Danıştay hakimi sahte kimlikle yakalandı
Galatasaray'a 'FETÖSARAY' dedilerGalatasaray'a 'FETÖSARAY' dediler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS