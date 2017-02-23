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SİCİL AFFINDA KÖTÜ HABERİ BAKAN ŞİMŞEK VERDİ

Sicil affında kötü haberi Bakan Şimşek verdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bazı bankaların sicil affına rağmen kredi vermemesiyle ilgili bu açıklamayı yaptı.

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Sicil affı geldi ancak sorunlar tüm hızıyla sürüyor. Torba tasarının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e sicil affının bankalarda uygulanmadığı şikayetinde bulundu. Gürer, bankacıların krediye başvuranları, “Müdürlükten henüz talimat gelmedi” diyerek geri çevirdiğini söyledi.

"EŞİ BAHANE EDEN VAR"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, vatandaşın sicil affı sayesinde üzerindeki kırmızı kalemin silindiği düşüncesiyle bankalara başvurduğunu, ancak ‘siciliniz bozuk' denilerek kredi verilmediğini söyledi. Gaytancıoğlu, bazı vatandaşlara, ‘Kardeşinin, eşinin sicili bozuk, sana kredi veremeyiz' denilerek kredi verilmediği şikayetini de Şimşek'e iletti. Eleştirileri yanıtlayan Bakan Şimşek, sicil affının tek başına kredi almak için yeterli olmadığını söyledi.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Meclis'ten çıkan sicil affı düzenlemesinin bütün bankalar için bağlayıcı olduğuna işaret eden Şimşek, “Ancak bankaların kime ne ölçüde kredi verip vermeyeceği hususu apayrı bir konudur. Yani, sicil affının varlığı veya sicilin temizlenmiş olması tek başına kredi verilebilir olup olmadığını sağlamayabilir” dedi. Şimşek, bankaların bir kredi başvurusu durumunda önce risk değerlendirmesi yaptıklarını, daha sonra teminata baktıklarını ona göre de kredi verip vermeyeceklerine karar verdiklerini söyledi.

KREDİ VERMEYENİ İHBAR EDİN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi yapılandırması için gereken şartları taşıdığı halde vatandaşın kredi başvurusunu geri çeviren bankaların kendilerine bildirilmesini istedi.

Tüfenkci, beyaz sayfa açmak için sicil affını getirdiklerini belirterek, “Geçmişteki çek borcunu ödediyse şartlar gerçekleşmiş oluyor. Sicil affı zaten bunun için var. Kredi borcu var diye ya da geciktirip ödedi diye kredi vermeyen bankalar varsa gereğini yaparız. Bu konuda çok katıyız. Kredibilitesi zayıftır ona bir şey demiyorum. Ama sicil affı noktasında onu hayata geçirmek zorundasınız. Yapılandırma istiyorsa ve yapılandırmanın şartlarını taşıyorsa bu konuda yardımcı olmanız gerekiyor. Sicil affını uygulamama konusunda direnen bankalar varsa, vatandaş bize söylesin” dedi.

YURTDIŞINDAN GELEN PARAYI MALİYE DE BİLMİYOR

Mehmet Şimşek, yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi düzenlemesiyle ne kadar varlığın yurda geldiği sorusunu cevapladı. Şimşek, “Yasa kapsamında vergi idaresince herhangi bir beyanname ve bildirim alınmadığından dolayı ne kadar, ne tutarda varlık getirildiğine ilişkin Maliye Bakanlığı'nda bilgi bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Sözcü
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