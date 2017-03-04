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SİCİL AFFIYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Sicil affıyla ilgili kritik açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci sicil affını uygulamayan bankalara sert çıktı ve, “O bankaları gerçekten yakından izliyoruz” açıklamasında bulundu.

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Bakan, “Bunu engelleyen kim? Bankanın müdürü, yöneticisi. Buradan bütün Türkiye’ye söylüyorum, o bankaları gerçekten yakından izliyoruz. Talepler doğrultusunda bankalarla da görüşerek “sicil affı” getirdik. Ama ne oluyor, sahaya baktığınızda ‘siz çeki ödememişsiniz’ deniliyor ve kredi verilmiyor. Zaten sicil affını bu yüzden getirdik. O zaman ne anlamı var sicil affının? Bunu engelleyen kim? Bankanın müdürü, yöneticisi. Buradan bütün Türkiye’ye söylüyorum; o bankaları gerçekten yakından izliyoruz. Elimizde birçok denetim mekanizmaları var. Hesabını sorarız. Biz şunu dedik; geçmişte senedini, kredisini ödeyemeyen olabilir, sonradan ödeyenler olur. Sonradan bunlarda bir sorun olmaması lazım, 6 ay içinde silinmesi lazım” diye konuştu.

‘BU AHMET, MEHMET MESELESİ DEĞİL’

15 Temmuzdaki darbe girişimine de değinen Tüfenkci, “Vatandaşların bu girişime karşı göğüslerini siper ederek demokrasisine sahip çıktı. Bu aziz millete ne yapılsa az onun için hızlanmamız lazım. Şimdi birileri bu anayasa değişikliğine ‘tek adam olacak’ diyor. Bunu samimiyetle söylüyorum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Ahmet, Mehmet meselesi değil. Bu sistem meselesi. 2019’da kim seçilir, kim ölür kim kalır onu Allah bilir. Biz ceza kanunu aldık İtalya’dan, borçlar kanunu Almanya’dan aldık. Kendimize uyduralım diye uğraştıkça uğraştık. Oysa bu bünyeye uygun yönetim modelini geliştirmek zorundaydık. Allah’ın izniyle 16 Nisan’da kararı millet verecek. İnanıyorum ki, kararı millet verecek” diyerek sözlerini noktaladı.

İHA
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