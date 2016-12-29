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ŞİDDETLİ RÜZGAR FSM'DE RÖMORK DEVİRDİ

Şiddetli rüzgar FSM'de römork devirdi

Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi.

Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

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