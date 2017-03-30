SIFIR OTOMOBİLE YÜZDE 20 KUR ZAMMI

Sıfır otomobile yüzde 20 kur zammı

ÖTV ile birlikte %5-15 fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillere nisan ayında bu kez %20 civarında kur farkı zammı yapılması bekleniyor.

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Otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, geçen kasım sonunda yapılan ÖTV zammı ile yüzde 5-15 arasında fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillerin, şimdi de 2017 modellerle birlikte kur farkı zammı ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

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