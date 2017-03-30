Sıfır otomobile yüzde 20 kur zammı

Otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, geçen kasım sonunda yapılan ÖTV zammı ile yüzde 5-15 arasında fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillerin, şimdi de 2017 modellerle birlikte kur farkı zammı ile karşı karşıya kalacağını söyledi.
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