ŞİFRESİNİ KUZENİNE VERDİ HAYATI KARARDI !

Şifresini kuzenine verdi hayatı karardı !

Mersin'de matematik okumak isteyen Irmak Uysal'ın hayatı kuzeni yüzünden karardı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mersin'in Anamur ilçesinde LYS'den 357 puan alan ve matematik okumaya hazırlanan Irmak Uysal'ın üniversite tercihlerinin, kuzeni tarafından değiştirildiği ortaya çıktı. İstemediği halde yerleştiği ebelik bölümünden mezun olmak üzere olan Uysal, "Okuduğum onca yıl boşa gitti, 4 yıl boşu boşuna başka bir bölümde okuyorum" dedi.

ÖSYM tercih sonuçları gelince şoka uğrayan Irmak Uysal, isteği dışında tercihler yapılarak mağdur edildiği iddiasıyla Anamur 2. Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak ÖSYM'ye dava açtı. Yapılan araştırmalar sonucu IP adresi tespiti yapılmasıyla gerçek ortaya çıktı. ÖSYM giriş şifresini bilen kuzen C.S. tarafından sisteme girilerek tercihlerinin tamamen değiştirildiği tespit edildi. Şok yaşayan Irmak Uysal, başından geçenleri şu şekilde anlattı:

'HÂLÂ SUÇUNU İNKÂR EDİYOR

"Anamur'da LYS'ye hazırlandım, LYS'den 357 puan aldım. İlk 5 tercihimde ilköğretim matematik bölümü vardı. Kontrol ettiğimde Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik Bölümü tutuyordu. Ama tercih sonucuna baktığımda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü olduğunu gördüm. Benim tercihlerimde böyle bir bölüm de böyle bir şehir de yoktu. Ben de mahkemeye başvurdum. ÖSYM'nin sistem hatası olduğunu düşündüm. Mahkemeden gelen sonuçta ÖSYM'nin bir suçu olmadığı anlaşıldı ve tercihlerimin kuzenim tarafından değiştirildiği ortaya çıktı. Kuzenim mahkeme sonuçlanmasına rağmen hâlâ suçunu inkar ediyor. 'Ben yapmadım' diyor. Bunun sonucunda ben tekrar ÖSYM ile görüştüm, tercihlerimin tekrar değiştirilip değiştirilemeyeceğini sordum. ÖSYM tercihlerimi tekrar değiştiremeyeceğimi, aynı bölümde devam etmem gerektiğini bildirdi. Hala ben istemediğim bir şehirde istemediğim bir bölümde okumaktayım. Benim eğitim hayatım suistimal edildi. Okuduğum onca yıl boşa gitti, 4 yıl boşu boşuna başka bir bölümde okuyorum."

Baba Mehmet Şahap Uysal ise "Benim kızım istemediği bir okulda istemediği bir bölümde okuyor. Lütfen en yakınınız bile olsa şifrelerinizi kimseye vermeyin. Kızım mağdur oldu, başkası mağdur olmasın" dedi.

İHA
648
Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?
Ak Partili isimden Acun'a ağır eleştiriAk Partili isimden Acun'a ağır eleştiri
Cinsel organ ameliyatı şoka soktuCinsel organ ameliyatı şoka soktu
Seda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurduSeda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurdu
Kalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttıKalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttı
Ankara'da sıcak saatler! Gözaltılar varAnkara'da sıcak saatler! Gözaltılar var
Kadıköy'de 'hayır' eylemine polis müdahalesiKadıköy'de 'hayır' eylemine polis müdahalesi
Trump’ın vize yasağı askıya alındıTrump’ın vize yasağı askıya alındı
Cadı diye ölüme terk edilen Hope'tan haber varCadı diye ölüme terk edilen Hope'tan haber var
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS