SİGARA İÇENLERE BİR KÖTÜ HABER DAHA

Sigara içenlere bir kötü haber daha

Restoranların "bir kısmı açık" alanlarında da sigara içilemeyecek.

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Sağlık Bakanlığı'nca, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında "açık alan" düzenlemesinde yenilik yapılarak restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesi yasaklanacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütünle mücadele kapsamında sigara içilmesine izin verilen ve açık alan olarak tanımlanan yerlere ilişkin yeni yasal düzenleme yapılacağını belirterek "Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak." dedi.

Bakan Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ülke programlarını 2017'de çok belirgin hale getireceklerini, bu kapsamda tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti.

YÜZDE 31'DEN YÜZDE 26'A DÜŞTÜ

Yürütülen programlar sonrasında sigara içme oranının yüzde 31'den yüzde 26'lara düştüğüne ancak gençlerde sigara içme oranında artış yaşandığına dikkati çeken Akdağ, medya kampanyalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. Akdağ, kapalı alanlarda sigara yasağını çok daha sıkı bir şekilde takip ederek tütünle mücadelede yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi.

MARKALAR BELLİ OLMAYACAK

"Bu dönemde iki iş daha yapacağız." diyen Bakan Akdağ, sigaranın marketlerde dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda bulundurulacağını, sigara paketlerinde markaların belli olmayacağını ve paketin her tarafında uyarılar yer alacağını aktardı.

Akdağ, tütünle mücadelenin kapsamının bu yıl içerisinde daha da genişletileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

TEK TARAFTA BİLE DUVAR OLSA KAPALI ALAN SAYILACAK

"Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak."

MEVCUT UYGULAMADA YASAK OLAN YERLER

Mevcut uygulama kapsamında illere gönderilen 2015-2018 Tütünle Mücadele EylemPlanı'na göre, çocukların faydalandığı tüm açık alanlar, yürüyüş yolları, spor yapılan aletli egzersiz alanlarında da sigara içilmesi yasaklandı.

Havaalanı, otobüs terminali, tren garı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, sağlık kurum ve kuruluşu gibi insanların yoğun olduğu yerlerin giriş kapılarına 5 metre mesafede sigara tüketilmesine izin verilmiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının açık alanlarının sadece yüzde 30'unda sigara içilmesine izin veriliyor. Aynı kurumlarda sigara içme alanlarının giriş kapısının 10 metre uzağında olması gerekiyor.

Üniversitelerde de Dumansız Kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık veriliyor.

AA
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