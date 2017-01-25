SİGARA İÇMEYE ÇIKAN GENÇ KIZ DONARAK ÖLDÜ

Sigara içmeye çıkan genç kız donarak öldü

Almanya'nın Kassel kentinde sigara içmek için dışarıya çıkan genç kız donarak öldü.

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Almanya'nın Kassel kentinde sigara içmek için evden çıkan 19 yaşındaki Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü bildirildi. Cesedi, evinden 2.5 kilometre uzakta bulunan genç kızın alkol veya uyuşturucu alıp almadığı ise toksikoloji raporundan sonra netlik kazanacak.

Polisin açıklamasına göre, Tanja Hollstein pazar günü saat 02.30'da sigara içmek için, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evden dışarı çıktı.

Genç kızın geri dönmemesi üzerine erkek arkadaşı polise haber verdi. O gün saat 14.30 sularında evden 2,5 kilometre ileride genç kızın cesedi bulundu. Kassel Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü belirtildi. Kassel polisi sözcüsü, yaptıkları incelemede genç kızın öldürüldüğüne dair bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Bild Gazetesi de, Tanja Hollstein'ın sigara içmek için dışarı çıktığı gün havasıcaklığının -12 derece olduğunu yazdı. Genç kızın alkol veya uyuşturucu alıp almadığı ise toksikoloji raporundan sonra netlik kazanacak.

DHA
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