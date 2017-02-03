Sigara yasağına uymayan yandı

Yeni yılla beraber üstü kapalı olan tüm alanlar için yasak getirilmişti. Daha önce de sigara paketlerinin üstlerine uyarı yazıları konulmuştu. Ayrıca kapalı alanlarda sigara içenlere ise para cezası kesiliyor.

Vatan gazetesinden Funda Korkmaz'ın haberine göre Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dün yaptığı açıklamaya göre; para cezasına rağmen yasağı ihlal etmeye devam edenler için mekan kapatmaya varan cezalar kesilecek.

Mersin’de Şehir Hastanelerinin açılışı öncesi gazetecilerle yemek yiyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ sigaraya karşı alınan önlemleri anlattı. Denetimle ilgili çalışmaları genişletmek istediklerini söyleyen Akdağ sigara kullanımına karşı aile hekimlerine eğitim verileceğini söyledi. Bakan sigara şirketlerinin gizli reklam yöntemlerini eleştirdi ve ‘ oyunları bitmiyor’ dedi.

YEŞİL DEDEKTÖR

Yeşilay, sigara yasağına yönelik ihlallerin tek tuşla bildirilebileceği, pilot olarak İstanbul ve Ankara’da başlatılan Yeşil Dedektör uygulamasını tüm illerde aktif hale getirdi. Akdağ; konuşmasında “artık telefonla aramanıza bile gerek yok. Akıllı telefonlarınızdan yer bildirimi yapabilirsiniz” dedi.