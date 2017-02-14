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‘SİGARAYA HAYIR’ AFİŞİ REFERANDUMA TAKILDI!

‘Sigaraya hayır’ afişi referanduma takıldı!

“Dumansız hava” kampanyasını desteklemek üzere bakanlığa bağlı Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bastırılan “Sigaraya Hayır” afiş ve broşürleri toplatıldı. Gerekçe ise malum...

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“YANLIŞ ANLAŞILABİLİR”

Kentin çeşitli bölgelerinde ev ve işyerlerine dağıtılmaya başlanan ve panolara asılan afiş ve broşürlerde, şu ifadeler yer alıyordu: “Neyi kazanmak istediğinize karar verin… Çocuklarınızı zehirlemek ister misiniz? İktidarsız olmak ister misiniz? Tekerlekli sandalyede bir yaşam mı sürmek istersiniz? Kanser olmak ister misiniz? Kalp krizi geçirmek ister misiniz?. HAYIR diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız.” Ancak broşürler, “Hayır” ifadesi nedeniyle, referandumla bağlantı kurulup yanlış anlaşılacağı düşüncesi üzerine toplatıldı. Broşürlerin basımı da durduruldu. Ak Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, “Broşürler önceden basılmış, yanlış anlaşılmaya neden olmaması için dağıtımı durduruldu” diye konuştu.

Sözcü
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