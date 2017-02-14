‘Sigaraya hayır’ afişi referanduma takıldı!

“YANLIŞ ANLAŞILABİLİR”

Kentin çeşitli bölgelerinde ev ve işyerlerine dağıtılmaya başlanan ve panolara asılan afiş ve broşürlerde, şu ifadeler yer alıyordu: “Neyi kazanmak istediğinize karar verin… Çocuklarınızı zehirlemek ister misiniz? İktidarsız olmak ister misiniz? Tekerlekli sandalyede bir yaşam mı sürmek istersiniz? Kanser olmak ister misiniz? Kalp krizi geçirmek ister misiniz?. HAYIR diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız.” Ancak broşürler, “Hayır” ifadesi nedeniyle, referandumla bağlantı kurulup yanlış anlaşılacağı düşüncesi üzerine toplatıldı. Broşürlerin basımı da durduruldu. Ak Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, “Broşürler önceden basılmış, yanlış anlaşılmaya neden olmaması için dağıtımı durduruldu” diye konuştu.