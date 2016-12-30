Sığınakta yakalandı ! 400 kilo...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda sığınak içerisinde bulunan 400 kilogram amonyum nitrat ve piknik tüpü ile hazırlanmış 1 EYP'nin imha edildiğini açıkladı.

TSK, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eruh ilçesi Milyanis köyü kırsalında alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyon sonucu sığınak içerisinde 400 kilogram amonyum nitrat, 50 metre kablo, 10 pil ve piknik tüpü ile hazırlanmış 1 EYP'nin bulunduğu ve imha edildiği bildirildi.