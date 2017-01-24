Şİİ LİDER RESTİ ÇEKTİ: "SAVAŞ OLUR"

Şii lider resti çekti: "Savaş olur"

Iraklı Şii lideri Mukteda El Sadr, ABD Büyükelçiliği ile ilgili iddialara çok net cevap verdi.

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Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, "ABD Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması İslam'a karşı savaş olur" dedi.

Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. El Sadr, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının çirkin saldırıları engellemek için ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Şii lider, İslam ülkelerinin, İsrail ve ABD elçiliklerini kapatmaları çağrısında da bulunarak, "Irak'ta da ABD elçiliği kapatılmalı" dedi.

El Sadr, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması halinde, Kudüs'ü kurtarmak için özel bir tugay kurulması gerektiğini kaydederek, "ABD Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması İslam'a karşı savaş olur" dedi.

İHA
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