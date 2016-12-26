SİİRT'TE 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Siirt'te 15 kişi tutuklandı

Siirt'te gözaltına alınan 15 kişi hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

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Siirt'te operasyonla gözaltına alınan aralarında Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına saldırıda bulunan 4 kişinin de bulunduğu 15 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Eruh, Kurtalan ve Pervari ilçelerinde 13-14 Aralık 2016 tarihlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şahsın işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, tutuklananlar arasında bulunan 4 şüphelinin 9 Ağustos 2015 tarihinde Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına saldırı eylemine katıldığının tespit edildiği bildirildi.

İHA
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