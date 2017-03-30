SİİRT'TE OPERASYON: 33 KİŞİ YAKALANDI.

Siirt'te operasyon: 33 kişi yakalandı.

Siirt'te yapılan operasyonda HDP ve DBP'li yöneticilerinde bulunduğu 33 kişi yakalandı.

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Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 49 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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