Silah ticaretinden tecavüz çıktı

Silah ticareti yapan şüpheliyi dinlemeye alan polis, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarı ortaya çıkardı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre polisin silah ticareti iddiasıyla dinlediği şüpheli Abdullah B.(33) telefonda cinsel içerikli konuştuğu 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkınca ihbar edildi. S.G.'nin, kendisine tecavüz ettikten sonra hamile kalmaması için de hap verdiğini söylediği Abdullah B. tutuklandı. Abdullah B. hakkında cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 43,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

POLİS SİLAH KAÇAKÇILARINI DİNLİYORDU

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın 2015'te yürüttüğü bir soruşturma kapsamında silah ticareti yapmak iddiasıyla hakkında dinleme kararı çıkarılan Abdullah B.'nin 14 yaşındaki S.G ile cinsel içerikli konuşmalar yapması üzerine başlatılan başka bir soruşturmada S.G'nin ifadesi alındı. S.G., 2015 yılında evden kaçtığını, Abdullah B. birlikte Avcılar'da türkü bara gittiğini, Abdullah B.'nin kendisine 'Sen benim kardeşimsin' diyerek güven verdiğini ve Beylikdüzü'ndeki kızkardeşiyle kaldığı evinde kalabileceğini söylemesi üzerine evine gittiğini anlattı. S.G. ifadesinin devamında eve gittikten sonra yatak odasındayken Abdullah B.'nin yanına gelip üzerinde bulunan kıyafetleri zorla çıkarttıktan sonra vajinasına ve göğüslerine dokunduğunu, bağırdığını ancak Abdullah B.'nin 'kimse duymaz' diyerek kendisini susturduğunu, banyoya koştuğunu, kanı yatakta ve banyo yaparken gördüğünü, Abdullah B'nin hamile kalmaması için kendisine hap içirdiğini ve olanları kimseye anlatmamasını söylediğini anlattı.

Bunun üzerine Abdullah B. cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianamede; iddiaya göre Abdullah B., S.G'yi Beylikdüzü'ndeki evine kandırarak götürdü. Mağdure bir odaya geçerek uyuduğu sırada Abdullah B., odaya girip zorla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra Abdullah B. S.G'ye hap içirdi. İddianamede, soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp raporuna göre aradan uzun zaman geçtiğinden net kanaate varılamasa da cinsel istismara yönelik bulgular olduğu belirtildi.

İddianamede şüphelinin 15 yaşından küçük evden kaçmış mağdureyi kandırarak evine götürdüğü ve burada bir süre alıkoyarak mağdureyle zorla cinsel ilişkiye girdiği ve bu suretle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma cinsel istismar suçlarını işlediği ifade edildi. İddianamede Abdullah B.'nin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22,5 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıldan 21 yıla kadar olmak üzere toplam 43,5 yıla kadar hapsi talep edildi.