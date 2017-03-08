  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü
  • MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor
  • Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e ''Sen git nonoşlarla birlikte ol''
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SİLAHI TUTUKLUK YAPMASINA RAĞMEN HAİNLERE ENGEL OLDU

Silahı tutukluk yapmasına rağmen hainlere engel oldu

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Nizamiyesi'nde bulunan Üsteğmen Muhammet Reşit Budak'ın, tüfeği tutukluk yapmasına rağmen beylik tabancasıyla darbeciyi vurduğu belirtildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Genelkurmay Nizamiyesi'nde bulunan Üsteğmen Muhammet Reşit Budak'ın, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i derdest ederek Akıncı Üssü'ne götürmek isteyen Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'u tüfeği tutukluk yapmasına rağmen beylik tabancasıyla vurduğu çatı iddianamesinde yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye göre Akkurt, Orgeneral Güler'in kaçırılması eyleminin planlayıcıları arasında bulunuyor.

Akkurt'un aralarında bulunduğu bir grup darbeci, 15 Temmuz gecesi Güler'in makamına yöneldi. Makam odasında çalışan Güler'e "yere yat" diye bağıran darbeciler, kendilerine direnen komutanı, üzerine çullanarak etkisiz hale getirdi.

Elleri ve gözleri bağlanan Orgeneral Güler, elinde tabanca bulunan Mehmet Akkurt ve Ömer Gürsel Çetin tarafından sürüklenerek komuta katından aşağıya indirildi.

Yaşar Güler'i binanın yan tarafında bulunan kapıdan dışarıya çıkaran darbeciler, Ömer Gürsel Çetin'in kullandığı bir araca bindirdikleri komutanı, saat 21.30 sularında güney nizamiyeden çıkarmak istedi.

O gece nöbetçi olan ve durumu fark eden Muhafız Tabur Komutanı Yarbay Osman Tolga Kılınçarslan'ın direnişiyle karşılaşan darbecilerden Mehmet Akkurt, araçtan inerek nizamiyedeki askerlere "Kapıyı açın, yoksa komutanı vururum." diye bağırdı.

Tüfeği tutukluk yaptı

Akkurt, kapıyı açtırmayan Tolga Kılınçarslan'ı silahla üç el ateş ederek yaraladı. Komutanının yaralandığını gören Nizamiye Takviye Nöbetçi Subayı Üsteğmen Muhammet Reşit Budak, Mehmet Akkurt'a piyade tüfeğiyle ateş etmek istedi.

Budak, silahın tutukluk yapması üzerine bu sefer beylik tabancasını çıkardı. Budak'ın beylik tabancasıyla vurulan ve vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkurt öldü.

15 Temmuz gecesi ilk darbeciyi öldüren Budak, darbenin seyrini değiştiren kahramanlar arasında yer aldı.

Budak hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Budak'ın eylemi meşru müdafaa kapsamında değerlendirildi.

AA
198
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS